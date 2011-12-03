Один из творцов евро критикует политику стран еврозоны

Бывший глава Еврокомиссии и один из авторов идеи единой европейской валюты Жак ДЕЛОР подверг резкой критике финансовую и бюджетную политику стран еврозоны и сами принципы ее функционирования.

В интервью британской газете Daily Telegraph Ж.ДЕЛОР заявил, что сама идея евро не была ошибочной, однако ее воплощение в жизнь сопровождалось множеством провалов, которые, в конце концов, привели к нынешнему долговому кризису, угрожающему самому существованию единой валюты.

По словам Ж.ДЕЛОРА, ошибкой было создание валютного союза при отсутствии скоординированной бюджетной политики, сообщает радио «Свобода».

Германия и Франция намерены на саммите Европейского Союза на будущей неделе предложить поправки к основополагающим документам ЕС, которые предусматривали бы необходимость проведения странами еврозоны согласованной фискальной политики и санкции за нарушение бюджетной дисциплины.