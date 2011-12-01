В МИД Беларуси говорят, что смертный приговор в комментариях не нуждается

В Беларуси считают, что позиция по смертной казни хорошо известна - это общая позиция в стране и какие-либо дополнительные комментарии не требуются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей САВИНЫХ, комментируя сегодня на брифинге заявление Совета Европы, осудившего вынесение смертного приговора Верховным Судом Беларуси обвиненным в терроризме Дмитрию КОНОВАЛОВУ и Владиславу КОВАЛЕВУ.

«Позиция по смертной казни хорошо известна – это общая позиция всей страны, и здесь какие-либо дополнительные комментарии не требуются», - заявил представитель МИД Беларуси.

А.САВИНЫХ также не стал отвечать на вопрос о том, как повлияет решение белорусского суда на отношения с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, в которых условием возвращения в статус специального приглашенного для Беларуси является отмена смертной казни или введение на нее моратория.

«Этот вопрос было бы лучше адресовать соответствующим структурам парламента», - считает пресс-секретарь МИД.

Как сообщалось, 30 ноября Верховный Суд Беларуси приговорил Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА к расстрелу, признав их виновными в организации взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, 4 умерли в больницах, тяжкие телесные повреждения получили 32 человека, менее тяжкие – 72, другие телесные повреждения – 283 человека.

Приговор обжалованию не подлежит. Судьбу осужденных может изменить только Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, которому они имеют право подать апелляцию.

Этот приговор осудили Евросоюз и другие международные структуры. В их заявлениях особо подчеркивалось, что Беларусь остается единственной страной, где до сих пор применяется смертная казнь.

«Преступление, в котором они признаны виновными, было варварским, но их наказание не должно стать таким же. Беларусь – единственная страна в Европе, где все еще казнят людей. Я призываю власти немедленно ввести мораторий на применение этой высшей меры наказания. Жертвы и семьи тех, кто пострадал 11 апреля, заслуживают правосудия, но не отмщения», - призвал белорусские власти Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн ЯГЛАНД.

Справка УНИАН. Беларусь остается последней страной в Европе, где разрешена смертная казнь. Всего, по данным международной организации Amnesty International, с 1991 года в Беларуси было казнено около 400 человек. Последняя казнь была проведена в июле 2011 года.