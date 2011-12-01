Китайцы построят в Тбилиси экономическую зону

В одном из окраинных районов Тбилиси китайские бизнесмены построят Хуалиньскую международную специальную экономическую зону, которая будет сдана в эксплуатацию в 2015 г., в канун проведения в Грузии Молодежного европейского олимпийского фестиваля.



Документ о строительстве зоны подписали в Тбилиси министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кобалия и руководство китайской компании "Хуалиньская торгово-промышленная группа Синьцзяна".



Проект оценен в 150 млн долл. В его рамках будут построены предприятия, складское хозяйство, коммерческие площади, гостиница, жилой комплекс, развлекательный центр, рекреационная зона и т.д.



По словам спикера парламента Грузии Давида Бакрадзе, присутствовавшего на подписании соглашения, создание в Тбилиси специальной экономической зоны будет способствовать привлечению крупных инвестиций в грузинскую экономику, сообщает РосБизнесКонсалтинг.