В Великобритании - самая массовая за последние 30 лет забастовка

В Великобритании проходит всеобщая забастовка государственных служащих.

Как сообщает радио «Свобода»,профсоюзы утверждают, что речь идет о самой массовой акции протеста за последние 30 лет - ожидается, что в 24-часовой забастовке примут участие около двух миллионов человек.

Чиновники, учителя, пожарные и представители других государственных служб протестуют против пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста и отчислений работников на будущую пенсию.

В забастовке будут участвовать даже сотрудники лондонского гидрометцентра, работники буфета в здании британского парламента и персонал музеев.

Премьер-министр Великобритании Дэвид КЭМЕРОН назвал забастовку "безответственным" шагом и призвал профсоюзы продолжить переговоры.