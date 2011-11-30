Глава Совета Федерации России свой первый визит совершит в Житомир

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко начнет в среду визит в Украину, эта поездка станет ее первым официальным зарубежным визитом на посту председателя верхней палаты российского парламента.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ, в программе визита - встречи с президентом Украины Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым и спикером Верховной рады Украины Владимиром Литвиным.

"В ходе этих встреч Валентина Матвиенко обсудит актуальные вопросы российско-украинских отношений", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, Матвиенко встретится в среду с представителями творческой интеллигенции Украины.

В четверг, 1 декабря Матвиенко посетит Житомир и Новоград-Волынский. В этой поездке спикера верхней палаты российского парламента будет сопровождать спикер Верховной Рады.

У Матвиенко запланированы также встречи с руководством Житомирской области, посещение Дома-музея Леси Украинки, встречи с представителями деловых кругов. Также Матвиенко намерена посетить Дом-музей академика Сергея Королева и музей космонавтики имени Королева.