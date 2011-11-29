В Косово сербы открыли огонь по миротворцам НАТО

На севере Косова в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО и десятки местных сербов.

Как передает Радио «Свобода», беспорядки начались под городом Зубин-Поток, когда военнослужащие вели демонтаж одного из заграждений, сооруженных косовскими сербами летом на дорогах, ведущих к границе с Сербией.

Командование сил НАТО заявило, что местные жители открыли огонь по миротворцам, применяли взрывные устройства и бросали бутылки с зажигательной смесью. В ответ военные применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Североатлантический союз и правительство Сербии призвали сохранять спокойствие.

Ситуация на севере Косова обострилась после того, как в июле косовские власти, представляющие в основном албанское большинство населения республики, попытались взять под контроль ряд пунктов на границе с Сербией.