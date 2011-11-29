В России введен запрет на предвыборные прогнозы
00:29, 29 ноября 2011Мир
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До выборов осталось 5 дней
В России введен запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения и прогнозов итогов выборов. Это касается всех печатных, эфирных, а также электронных СМИ, сообщает Би-би-си.
Согласно российскому законодательству, запрет на такие публикации начинает действовать за 5 дней до голосования.
3 декабря, и до окончания голосования на всех избирательных участках 4 декабря будет запрещена любая агитация.
Выборы депутатов Госдумы России состоятся в воскресенье, 4 декабря 2011 года.
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