В России введен запрет на предвыборные прогнозы

В России введен запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения и прогнозов итогов выборов. Это касается всех печатных, эфирных, а также электронных СМИ, сообщает Би-би-си.

Согласно российскому законодательству, запрет на такие публикации начинает действовать за 5 дней до голосования.

3 декабря, и до окончания голосования на всех избирательных участках 4 декабря будет запрещена любая агитация.

Выборы депутатов Госдумы России состоятся в воскресенье, 4 декабря 2011 года.