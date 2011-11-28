Победа исламистов в Марокко подтверждена официально
01:49, 28 ноября 2011Мир
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Состоялись парламентские выборы
Министерство внутренних дел Марокко, огласившее окончательные результаты состоявшихся в пятницу парламентских выборов, объявило победителем "Партию справедливости и развития", сообщает Би-би-си.
Согласно итогам голосования, умеренные исламисты получат 107 из 395 мест в парламенте. По новой конституции Марокко, король Мохаммед обязан назначить на пост премьер-министра представителя партии, набравшей большинство на выборах.
Конституционная реформа была проведена в стране в июле в ответ на акции протеста, участники которых вдохновлялись примером "Арабской весны".
Лидер ПСР объявил, что его партия будет концентрировать усилия на развитии демократии и качества управления.
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