Победа исламистов в Марокко подтверждена официально

Согласно итогам голосования, умеренные исламисты получат 107 из 395 мест в парламенте. По новой конституции Марокко, король Мохаммед обязан назначить на пост премьер-министра представителя партии, набравшей большинство на выборах.

Конституционная реформа была проведена в стране в июле в ответ на акции протеста, участники которых вдохновлялись примером "Арабской весны".

Лидер ПСР объявил, что его партия будет концентрировать усилия на развитии демократии и качества управления.