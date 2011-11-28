Лига арабских государств одобрила пакет санкций против Сирии

Лига арабских государств (ЛАГ) одобрила пакет санкций против Сирии, которые были подготовлены и разработаны накануне. Об этом сообщил министр иностранных дел Катара, передает Associated Press. По его словам, на экстренном заседании ЛАГ 19 из 22 членов организации одобрили пакет мер.

Санкции вступают в силу немедленно и предусматривают прекращение ряда финансовых отношений между членами ЛАГ и сирийским правительством, включая операции с Центробанком Сирии. Кроме того, меры предусматривают запрет на въезд в страны-члены блока ряда сирийских официальных лиц.

Санкции должны болезненно ударить по сирийской экономики. Как передает Би-би-си, половина экспорта страны идет именно в государства, входящие в ЛАГ. На них же приходится треть всех товаров, которые Сирия импортирует. Как сообщает радиостанция, ряд санкций, наложенных на Дамаск, поддержит также Турция, формально в ЛАГ не входящая.

В то же время отмечается, что соседние с Сирией Ирак и Ливан могут исполнять режим санкций не слишком строго, так как сами зависят от экономических связей с сирийским государством.

С марта 2011 г. оппозиция добивается отставки президента Башара Асада, который 11 лет назад сменил у власти своего отца, правившего с 1971 года. Правительство жестко пресекает выступления, используя полицию и армию. По данным ООН, за время конфликта погибли более 3,5 тыс. человек. Официальный Дамаск заявляет, что эта цифра гораздо ниже, и подчеркивает, что среди погибших много полицейских и военных.