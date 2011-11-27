Первая АЭС в Польше будет построена вблизи Балтийского моря

Первая польская АЭС будет построена в Поморье вблизи Балтийского моря - окончательное решение по месту расположения АЭС будет принято до конца 2013 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель Польской энергетической группы Томаш Задрога.

Польская энергетическая группа (PGE) определена правительством Польши инвестором первой атомной электростанции.

"Жарновец, Хочево и Гонски - это три потенциальных места расположения АЭС. Польская энергетическая группа выбрала их из 92 территорий", - приводит его слова РИА Новости. Весной будущего года в трех выбранных пунктах начнутся дополнительные исследования с тем, чтобы окончательно определиться с местом строительства АЭС.

При принятии решения эксперты руководствуются 53 критериями, при этом главными являются вопросы охлаждения реактора, доступности воды и охрана окружающей среды.

По словам заместителя председателя Польской энергетической группы Витольда Дрожджа, вопросы охраны окружающей среды являются ключевыми, так как практически все польское побережье Балтики включено в природоохранную программу ЕС "Природа 2000".

Правительство Польши планирует в течение ближайших десяти лет построить две атомные электростанции общей мощностью 6 тыс МВт. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. По предварительным оценкам, общая стоимость реализации проекта составит от 10 до 20 миллиардов долларов.