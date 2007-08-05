Палата представителей отказалась финансировать базу ПРО в Польше

Палата представителей Конгресса США почти наполовину сократила бюджет программы по развертыванию системы противоракетной обороны в Восточной Европе. Конгрессмены согласились профинансировать установку радара в Чехии, но не выделили денег на строительство базы ракет-перехватчиков в Польше.

Американская администрация просила выделить на систему ПРО в Восточной Европе 310 миллионов долларов. Палата представителей урезала эту сумму на 139 миллионов долларов, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.