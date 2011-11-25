Португальцы пошли штурмом на парламент

Манифестация протеста у здания Португальского парламента в центре Лиссабона переросла в ожесточённые столкновения с полицией.

Как сообщает сайт телеканала «Euronews», 10 человек были арестованы.

Демонстранты снесли металлические заграждения и пытались взять здание штурмом. Навстречу им выступили полицейские.

Минувшие сутки Португалия была парализована общенациональной забастовкой. В четверг в Лиссабоне были закрыты школы и вузы, многие госучреждения и почта, не работали аэропорты и городской транспорт.

Возмущение людей вызвано жёсткими мерами экономии, внедряемые правительством для сокращения бюджетного дефицита. Безработица в стране достигла 12%. В четверг агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Португалии еще на одну ступень.

Португалия третьей из стран еврозоны (после Греции и Ирландии) была вынуждена обратиться за финансовой помощью к Евросоюзу и МВФ. Взамен Лиссабон обязался сократить бюджетные расходы.

Демонстранты считают, что “бремя по выводу страны из кризиса распределено неравномерно”, и что “Крестный ход страны на Голгофу возглавили работники государственного сектора”.