Затулин подал иск против Украины в Европейский суд

Депутат Госдумы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН направил иск в Европейский суд по правам человека относительно возмещения морального ущерба со стороны Украины в связи с объявлением его персоной нон-грата.

Об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

По словам К.ЗАТУЛИНА, он оценивает моральный ущерб, нанесенный ему СБУ в 100 тыс. евро. Депутат Госдумы объяснил, что именно эту сумму посоветовал ему указать в иске его адвокат. При этом К.ЗАТУЛИН заверил, что если выиграет дело, то все деньги направит на поддержку русского образования в Украине.

Кроме того, он сообщил, что причиной подачи иска в Европейский суд стал тот факт, что Высший административный суд Украины признал правомерным объявление К.ЗАТУЛИНА персоной нон-грата на территории Украины.

"Я убедился в том, что в Украине бороться в судах с СБУ невозможно", - сказал депутат Госдумы. Он отметил, что на данный момент ждет сообщения о принятии иска к производству.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2006 г. СБУ запретила въезд в Украину К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украина.

16 мая 2007 года Высший административный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу К.ЗАТУЛИНА и его адвоката на постановления Шевченковского районного суда Киева и Апелляционного суда Киева, подтвердил правомерность запрета СБУ на въезд К.ЗАТУЛИНА в Украину.