Кузьмук говорит, что российский авианосец ”подгонят” не к выборам

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК не связывает с выборами в Украине передислокацию российского авианосца «Адмирал Кузнецов» на базирование в Черноморский флот (ЧФ РФ базируется в Севастополе - УНИАН).

Об этом вице-премьер заявил сегодня в Киеве корреспонденту УНИАН.

«Абсолютно я это не связываю с выборами в Верховную Раду… И не может быть этого категорически… Это было бы не логично», - сказал он, добавив при этом: «а что касается планов Министерства обороны РФ, так это их внутреннее дело».

Как сообщалось, вчера, 3 августа, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир МАСОРИН не исключил временного перебазирования единственного на российском флоте авианосца "Адмирал Кузнецов" на Черноморский флот.