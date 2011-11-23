Украина начнет переговоры о зоне свободной торговли с Турцией

Украина и Турция планируют в декабре текущего года провести первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Стамбуле сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ, в ходе роуд-шоу Национальных проектов Украины в Турции.

«Ранее уже состоялись четыре неофициальных консультации. В декабре, я надеюсь, состоится первый официальный раунд переговоров», - сказал он.

По мнению С. КОРСУНСКОГО, переговорный процесс может занять 1-2 года. «Некоторые виды товаров потребуют особого подхода. В частности, сельскохозяйственная продукция, металл, удобрения», - отметил дипломат.

Украина также рассчитывает подписать договор о безвизовом режиме с Турцией в ходе первого заседания украинско-турецкого президентского совета, которое состоится в конце декабря 2011 года.

«Я думаю, мы подпишем, будут отменены краткосрочные визы. Исходя из потока туристов, это очень выгодно для нас. Однако долгосрочные визы, например, рабочие, будут действовать и дальше», - сказал дипломат.

Как сообщалось, в ходе первого заседания украинско-турецкого президентского совета Украина и Турция намерены подписать десять межгосударственных соглашений. В частности, планируется либерализовать правила автомобильного сообщения, усовершенствовать правила авиасообщения, подписать договор об взаимном признании дипломов, активизировать сотрудничество в сфере культуры.