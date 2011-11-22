В РФ знание русского языка станет обязательным для трудовых мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий законопроект «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Госдума России приняла сегодня в первом чтении.

Согласно предлагаемым поправкам в действующий закон, мигранты, приезжающие в Россию на работу в сферах ЖКХ, торговли и бытового обслуживания, должны будут документально подтверждать знание русского языка.

Подтверждением будет служить документ гособразца о получении образования на территории бывшего СССР до 1 сентября 1991 года или на территории РФ после 1 сентября 1991 года – например, школьный аттестат или диплом вуза.

Знание русского языка также можно подтвердить сертификатом о прохождении гостестирования по русскому языку. Объем знаний должен быть не ниже элементарного уровня владения русским языком, говорится в пояснительной записке.

«Знание русского языка - это не только обязанность для мигранта, но и защита от возможных ущемлений его прав. Кроме того, такая мера будет способствовать популяризации русского языка на пространстве СНГ, а также позволит снизить опасность возникновения социальной напряженности в обществе», - считает один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы РФ по образованию Григорий БАЛЫХИН.

Как сообщал УНИАН, ежегодно, по данным Федеральной миграционной службы, в Россию приезжает не менее 1 млн. трудовых мигрантов из Украины.