Грузия строит систему горных тоннелей

В Грузии завершилось строительство автомобильного тоннеля на Рикотском перевале, соединяющего запад и восток страны, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Строительство тоннеля протяженностью 1 тыс. 750 м на сумму 43 млн лари (26,5 млн долл.). финансировали Всемирный банк и правительство Грузии.



По информации министра инфраструктуры и регионального развития Грузии Рамаза Николаишвили, тоннель полностью соответствует европейским стандартам безопасности: он оснащен современными системами гидроизоляции, вентиляции и канализации, противопожарными системами, видеокамерами, техникой автоматического управления и т.д.



Автомобильный тоннель открыл президент Грузии Михаил Саакашвили, который сообщил, что в будущем году начнется строительство еще нескольких тоннелей гораздо большей протяженности. В частности, в районе Степанцминда около грузино-российской границы в Ларсе длина нового тоннеля составит 8 км 200 м. Тоннели также будут построены в высокогорных регионах Сванетия и Рача, а также в Аджарской автономной республике.



"Мы строим тоннели, объединяющие Грузию. А русские в свое время построили нам тут Рокский тоннель, который разделил Грузию", - заявил М.Саакашвили.