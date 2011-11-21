Мэр Нью-Йорка объявил о предотвращении теракта

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг на экстренной пресс-конференции в воскресенье вечером заявил о предотвращении властями террористического акта, сообщает Associated Press.

По его словам, симпатизирующий «Аль-Каиде» 27-летний Хосе Пиментел планировал взрыв в зданиях, в которых размещается полиция и отделения почты. Он был арестован в субботу, ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям.

«Он не был частью большого заговора, центр которого находился бы за границей», – подчеркнул Блумберг.

Мэр также уточнил, что Пиментел живет на Манхэттене. Он является гражданином США, родился в Доминиканской республике.

Пиментел находился под наблюдением спецслужб с мая 2009 года и рассматривался властями как «волк-одиночка». По словам главы полиции Нью-Йорка Рея Келли, Пиментел научился делать бомбу, изучая журнал, издаваемый «Аль-Каидой на Арабском полуострове».

Келли утверждает, что арестованный в субботу выходец из Доминиканской республики находился на момент задержания «в активной стадии производства бомбы».

Газета.ру