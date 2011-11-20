Секретную информацию об Обаме нашли в канаве

Журналист австралийской газеты The Age Дилан Уэлч нашел на улице 120-страничный буклет с секретными данными о визите в страну президента США Барака Обамы.

Как сообщает ТСН, в 120-страничном буклете содержалась информация о передвижении Обамы во время визита, который состоялся на этой неделе, об обеспечении безопасности президента, а также номера мобильных телефонов высших американских и австралийских чиновников.

По словам журналиста, он нашел буклет в канаве примерно в ста метрах от здания парламента в столице Австралии Канберре, которую Обама посещал в ходе визита.

В заявлении генерального прокурора Австралии сказано, что ведется расследование инцидента. От дальнейших комментариев в прокуратуре отказались.