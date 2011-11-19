Оппозиция в Сирии создала специальное приложение для iPhone

Сирийская оппозиция начала использовать собственное приложение к iPhone для распространения антиправительственных новостей, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-ресурс Mobiledia.

По его данным, приложение "Сурия ва бас" ("Только Сирия") призвана опровергать официальные сообщения, которые оппозиция режиму Башара Асада считает "заведомо искажающими факты". Так, в одном из первых сообщений медийного приложения говорится, что "Свободная сирийская армия"нанесла удары по ключевым точкам в Дамаске. Пользователи мобильников iPhone при этом могли увидеть карту со схемами атак, включая снимки с воздуха.

Как отмечает Mobiledia, приложение "Сурия ва бас"было создано действующими в подполье местными координационными комитетами и включает в себя также коллекции видео и анекдотов, высмеивающих Асада. Оппозиция рассматривает это в качестве вспомогательного средства борьбы с диктатурой. Однако такие средства связи как iPhone в Сирии либо недоступны для большинства, либо слишком дороги. Поэтому приложение в большей степени ориентировано на пользователей за пределами страны.

По данным ООН, в борьбе против правящего режима в Сирии с марта этого года погибли 3500 человек.