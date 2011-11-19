Назарбаев уверен, что Россия не восстановит империю

В течение 5 лет Евразийской экономической комиссии будет передано 175 национальных полномочий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ сказал в Кремле после подписания договора о Евразийской экономической комиссии.

«За 5 лет наднациональному органу будут переданы 175 национальных полномочий», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

Он отметил, что критики создания Евразийского союза говорят, что теряется суверенитет, но никто не сообщает, что страны-члены «приобретают большой суверенитет над всеми нами, включая Россию, потому, что мы голосуем консенсусом и решаем вопросы вместе».

Президент Казахстана уверен, что высказывания, о том, что Россия восстанавливает империю, необоснованы.

Он подчеркнул, что Советский Союз существовал при жесткой административно-командной системе и тотальной государственной собственности на средства производства, а также единой коммунистической идеологией.

«Нам надо говорить людям, что это какие-то непонятные фантомные страхи наших оппозиционеров, или просто врагов, которые не хотят иметь такую интеграцию на этой территории», - отметил он.

В свою очередь, президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Евразийская экономическая комиссия - это главный наднациональный орган ТС и ЕЭП.

«Я помню очень много разговоров про наднациональный орган – эти разговоры велись и в СНГ, кто-то был прямо против этого, кто-то с дрожью в голосе это произносил. Говорили, что это запрещает их внутренняя правовая база, прежде всего, Конституция» - отметил он.

По его словам, этому органу переданы определенные полномочия и «мы этого не боимся».

Он отметил, что любой вопрос может быть вынесен на уровень президентов и решен консенсусом и «опасаться нечего»

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что успех ЕЭК важен не только для государств-членов, но и ближайших соседей.

***

Напомним, 18 ноября в Москве президенты РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали договор о создании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - наднационального органа, которому постепенно будут передаваться национальные полномочия.

Как сообщал УНИАН, Евразийская экономическая комиссия должна приступить к работе с 1 января 2012 г.

Планируется наделить ЕЭК функциями по осуществлению руководства интеграционными процессами в формате Таможенного союза (ТС) и ЕЭП. Таким образом эта Комиссия – впервые в «постсоветской истории» – призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к государствам-участникам органом, которому будут постепенно передаваться национальные полномочия. Принципиально важно, что механизм принятия решений в рамках ЕЭК исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня – Совет Комиссии и Коллегию Комиссии.

Совет в составе вице-премьеров будет осуществлять общее регулирование интеграционными процессами в ТС и ЕЭП. Вышестоящим органом для ЕЭК является высший Евразийский экономический совет, который будет собираться на уровне глав правительств и глав государств. ЕЭК руководствуется его решениями и может быть наделена им правом подписывать международные договоры и образовывать свои представительства в третьих странах, а также при международных организациях.