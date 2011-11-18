Состоялось заседание рабочей группы ГУАМ по туризму

Руководители ведомств, ответственных за развитие туризма в государствах-членах ГУАМ, обсудили возможность расширения совместного туристического продукта ГУАМ-Япония на рынки США, Канады и Южной Кореи.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, 17-18 ноября 2011 года в Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 12-е заседание Рабочей группы ГУАМ по туризму (РГТУР) на уровне руководителей и заместителей руководителей ведомств, ответственных за развитие туризма в государствах-членах ГУАМ, в котором приняли участие представители туристических администраций, Посольств государств-членов ГУАМ и Секретариата ГУАМ.

Участники заседания обсудили выполнении Плана действий по развитию совместного туристического продукта ГУАМ-Япония, а также сроки проведения пресс-тура для заинтересованных представителей японских средств массовой информации, который планируется провести в апреле 2012 года.

Очередное заседание РГТУР планируется провести в І квартале 2012 года.