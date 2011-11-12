Президент Польши поддержал критику футбольной формы сборной

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ раскритиковал отсутствие национального герба на новой форме футбольной сборной страны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал в эфире Polskie Radio, комментируя презентованную на этой неделе новую форму польских футболистов, в которой они также будут выступать на Евро-2012.

Б.КОМОРОВСКИЙ назвал важными такие символы, поскольку вокруг них объединяется нация.

"Перед тем, как отправить популярный, уважаемый и любимый символ на пенсию, нужно 10 раз подумать. Мне кажется, что никто ничего лучшего, более объединяющего поляков, чем польский орел в короне, не придумал и не придумает", - сказал Президент Польши.

Как сообщал УНИАН, большинство поляков встретили с возмущением презентованную 8 ноября новую форму национальной сборной Польши, которую утвердила Польская федерация футбола (PZPN) и фирма-спонсор Nike, из-за отсутствия на ней традиционного герба, который, по данным польских медиа, присутствовал там 87 лет.

PZPN объяснил замену герба на новый логотип федерации необходимостью зарабатывать деньги на свое содержание, отметив, что он стилизован под традиционного "орла", но более современный, что отвечает духу времени.

Кроме этого, представители федерации заявляли, что в мире только 6 национальных команд из 52 стран имеют на своей форме государственный герб.