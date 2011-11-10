Янукович приготовил речь на 200-летие университета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 15 ноября посетить с визитом Польшу и принять участие в торжественном праздновании 200-й годовщины Вроцлавского университета.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила представитель пресс-службы Президента Польши.

«Во Вроцлаве во вторник будет отмечаться 200-летие университета, и из того, что знаю, господин Президент ЯНУКОВИЧ там будет», - сказала собеседник агентства.

Она сообщила, что в торжествах также примет участие Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, не уточнив, планируют ли главы государств провести двусторонние переговоры.

«Они должны оба принимать участие в этом мероприятии», - сказала представитель пресс-службы.

По сообщению Вроцлавского университета, В.ЯНУКОВИЧ должен выступить с речью, которую он произнесет после ректора университета и Б.КОМОРОВСКОГО.