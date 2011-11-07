В Израиле началась глобальная забастовка

Даже больницы приостановили работу

В Израиле началась крупномасштабная забастовка, приостановлена работа правительственных учреждений, больниц и транспортной системы. Частично отменены занятия в дошкольных учреждениях и в университетах. Забастовка продлится четыре часа, сообщает русская служба Би-Би-Си. Поводом к забастовке стало несогласие Министерства финансов Израиля признать государственными служащими работников, нанимаемых через посреднические фирмы.

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