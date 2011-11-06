Императора Японии госпитализировали из-за обострения бронхита

Император Японии Акихито госпитализирован в больницу при Токийском университете из-за обострения бронхита и температуры, сообщило в воскресенье Управление императорского двора, передает РИА новости.

Последние несколько дней император испытывал недомогание из-за простуды. У него поднялась температура и обострились симптомы бронхита, из-за чего с середины этой недели император воздерживался от участия в официальных мероприятиях. Во второй половине дня воскресенья император был обследован в придворной клинике и, по решению врачей, был госпитализирован в стационар.

Управление отмечает, что это вызвано обострением симптомов бронхита.

В то время, пока император будет проходить лечение в больнице на официальных мероприятиях его будет заменять наследный принц Нарухито.