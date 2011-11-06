Наводнение в Бангкоке: вода подкрадывается к дому премьера

Число жертв сильнейшего наводнения в Таиланде достигло 506 человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В столице страны Бангкоке положение продолжает ухудшаться. В городе не хватает продуктов питания и питьевой воды. Прибывающая с севера вода, которая покрыла уже пятую часть территории Бангкока, охватывает все больше районов, приближаясь к центру города. Власти предпринимают усилия, чтобы остановить распространение наводнения за счет укрепления защитных барьеров и откачивания воды в море.

Кроме того, вода начала сегодня затапливать улицу в Бангкоке, на которой расположен дом премьер-министра Таиланда. Канал Ламчиек, расположенный в 300 метрах от дома, в котором живет Йинглак Чинават, начал сегодня днем выходить из берегов.

Водные потоки в настоящий момент продвигаются из затопленной северной части города в сторону центра. Вода обходит заграждения и шлюзы, заливая город через канализацию. В результате улицы затоплены коричнево-черной вонючей жижей. Две недели назад, когда наводнение только начало прибывать из расположенных к северу от Бангкока провинций, вода была прозрачной и сквозь нее было видно разметку на дорогах, тротуары, пороги домов. Сейчас же по затопленным районам столицы Таиланда распространяется плотная темная водная масса.

С июля в результате наводнения в Таиланде пострадало более 3 млн человек. Почти 150 тыс остались без крова. Парализована работа транспорта и промышленности. Размер нанесенного стихией ущерба, по различным оценкам, достигает 10-16 млрд. долларов.