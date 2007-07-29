Пожар в парижском метро: пострадали 35 человек

При пожаре в парижском метро от отравления дымом пострадали 35 человек, в том числе беременная женщина, чье состояние, по словам пожарных, оценивается как серьезное. Пятнадцати пострадавшим понадобилась госпитализация, сообщает агентство France Presse.

Возгорание произошло в тормозных колодках одного из вагонов на перегоне между станциями Инвалид (Invalides) и Варенн (Varenne). Пожар был быстро потушен сотрудниками метрополитена, применившими огнетушители.

Тем не менее, к месту инцидента были вызваны свыше сотни пожарных.