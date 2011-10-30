В Ливии найдено еще одно массовое захоронение

В родном городе Муаммара Каддафи обнаружено еще одно массовое захоронение, сообщает Press TV со ссылкой на информацию благотворительной организации Джубаль Аль-Акхдар.

В одном из зданий найдены тела более 50 человек. Подчеркивается, что характер ран говорит о насильственной причине смерти. По предварительным оценкам это могут быть тела убитых сторонников Муаммара Каддафи.

"Там более 50 трупов, мы нашли их в доме, который сильно пострадал от взрыва. Среди убитых женщины и дети. Это ужасно. Пока мы не можем извлечь все тела, для этого нужна специальная техника", - заявил сотрудник организации Мухаммед Муфтах.

Ранее сотрудники правозащитных организаций обнаружили другое массовое захоронение в Сирте, напоминает РосБизнесКонсалтинг. В отеле Аль-Махари найдено 267 трупов, в ходе экспертизы было установлено, что большинство из найденных были убиты прицельным выстрелом в голову, т.е. расстреляно. Одной из наиболее вероятных версий этой трагедии - расправа сторонников новой власти над жителями, которые не пожелали сдаваться и до последнего поддерживали М.Каддафи.