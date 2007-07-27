В Минске задержан один из лидеров белорусской оппозиции

27 июля в Минске был задержан лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. Как сообщается на сайте ОГП, около площади Независимости, где оппозиция отмечала День независимости Белоруссии, лидера партии "схватили трое в штатском", не предъявив никаких удостоверений и не объяснив, за что его задерживают.

Позже стало известно, что его доставили в одно из районных отделений милиции. По информации ОГП, там же находится и задержанный ранее Франак Вечорка, сын лидера Белорусского народного фронта.

Как сообщается, оппозиционеры хотели устроить митинг на площади Независимости, однако были вытеснены оттуда силами милиции и ОМОНа. Затем они попытались собраться в расположенном по соседству сквере Янки Купалы, но спецназ выгнал их и оттуда.

27 июля представители оппозиционных движений планировали провести в Минске ряд акций в честь годовщины со дня принятия декларации о суверенитете Белоруссии.

Официальный День независимости в республике отмечается 3 июля, в честь освобождения Минска от фашистских захватчиков в 1944 году.

Лента.ру