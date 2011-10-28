Саркози: Китай предпочитает вложить резервы в евро, а не в доллар

Независимость Европы не пострадает от финансовой помощи Китая, который может вложить средства в европейские банки и Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), заявил в телеинтервью президент Франции Николя Саркози.

"Нужно, чтобы Китай больше средств вкладывал в перезапуск мировой экономики. Если китайцы, которые располагают 60% мировых резервов, предпочитают вложить их в евро, а не в доллар, зачем отказываться? Тут нечего выторговывать. Наша независимость никоим образом не ставиться под вопрос. Почему отказываться от того, что Китай доверяет еврозоне и вкладывает часть своих излишков в наш фонд или в наши банки?" - цитирует РИА Новости.

При этом он отметил, что еврозона не нуждается в помощи Китая, чтобы спасти евро.

"Доказательство этому - мы спасли его без китайцев", - сказал президент.

Ранее министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что Пекин может принять участие в увеличении Европейского фонда финансовой стабильности.

Главы государств Евросоюза и еврозоны в ночь на 27 октября приняли решение об увеличении объема временного Европейского фонда финансовой стабильности до триллиона евро с нынешних 440 миллиардов. При этом фонду может быть предоставлено право страховать от потерь покупателей бондов еврозоны.