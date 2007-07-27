В Бразилии грузовик врезался в автобус: погибли 11 паломников
10:37, 27 июля 2007Мир
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Инцидент произошел вблизи города Портеринья
В Бразилии грузовик врезался в автобус с паломниками, погибли 11 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел рано утром вблизи города Портеринья в штате Минас-Жерайс. По данным полиции, грузовик врезался в борт автобуса.
Погибли десять пассажиров автобуса и водитель грузовика.
Католики возвращались со своего ежегодного паломничества в храм города Бон-Жезус-да-Лапа.
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