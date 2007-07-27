В Бразилии грузовик врезался в автобус: погибли 11 паломников

В Бразилии грузовик врезался в автобус с паломниками, погибли 11 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел рано утром вблизи города Портеринья в штате Минас-Жерайс. По данным полиции, грузовик врезался в борт автобуса.

Погибли десять пассажиров автобуса и водитель грузовика.

Католики возвращались со своего ежегодного паломничества в храм города Бон-Жезус-да-Лапа.