В НАТО рассчитывают на возвращение Путина к власти

В НАТО рассчитывают продолжить сотрудничество с РФ после возвращения Владимира ПУТИНА на должность Президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс АППАТУРАЙ.

В частности, он отметил, что именно В.ПУТИН был сторонником создания Совета Россия - НАТО и он начал новую фазу отношений между Россией и НАТО.

«Я бы сказал, что это уже беспрецедентная фаза по своей глубине и широте. Если он выиграет (президентские выборы – УНИАН), я думаю, мы можем быть уверены, что он будет только хотеть процветания страны, а мы хотели бы поддерживать сотрудничество и с ним и с любым другим российским президентом и премьер-министром», - сказал Дж.АППАТУРАЙ.