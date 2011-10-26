Турция обратилась к Израилю за помощью

Турция во вторник, 25 октября, обратилась к Израилю с просьбой прислать дома-фургоны для размещения людей, оставшихся без крова после разрушительного землетрясения. Об этом, как передает Agence France-Presse, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля.

По его словам, первый самолет с передвижными домами вылетит в Турцию в среду, 26 октября.

В министерстве иностранных дел Турции, в свою очередь, сообщили, что послали аналогичный запрос всем странам, предложившим свою помощь после землетрясения. В общей сложности, передает Reuters, помощь предложили власти более чем 30 государств.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в юго-восточной турецкой провинции Ван 23 октября, приведя к многочисленным жертвам и разрушениям. В последующие дни в регионе произошло еще несколько менее мощных землетрясений, напоминает Лента.ру.

По последним данным, погибли по меньшей мере 459 человек, более 1350 получили травмы. На месте разрушенных зданий продолжают работать спасатели и добровольцы, пытаясь найти под завалами выживших. Как передает Agence France-Presse, 25 октября им удалось извлечь из-под обломков дома 10-летнего мальчика.

После первого землетрясения ряд стран предложил Турции свою помощь, в том числе и Израиль, с которым у Анкары резко испортились отношения из-за того, что в мае 2010 года при столкновении с израильским спецназом погибли девять граждан Турции, пытавшихся прорвать блокаду сектора Газа на корабле "Флотилии свободы".

Израильские власти тогда заявили, что Анкара отказалась принять предложение Израиля. Турки позднее пояснили, что пока отказываются от любой иностранной помощи.