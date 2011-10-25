Украина и Бразилия подписали шесть документов (список)

Украина и Бразилия подписали 6 двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в ряде областей.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, документы были подписаны в присутствии Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Федеративной Республики Бразилия Дилмы РУССЕФФ.

В частности, было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Федеративной Республики Бразилия о военно-техническом сотрудничестве для налаживания двустороннего взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества в сфере ВТС. Документ, в частности, касается развития научных исследований и новейших технологий.

Также стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и Правительством Бразилии относительно сотрудничества в области здравоохранения и медицинских наук. Этот документ позволит координировать политику в медицинской сфере и будет содействовать развитию сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как первичная и специализированная медицинская помощь; медицинское образование, профилактика заболеваний и охрана общественного здоровья; экологическое здоровье; политика в фармацевтической области; эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИДом; политика в области питания.

Кроме того, стороны планируют создать украинско-бразильский Консультативный комитет по вопросам сельского хозяйства между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства, животноводства и продовольственного обеспечения Бразилии. Меморандум о создании украинско-бразильского Консультативного комитета, подписанный сегодня, разработан во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних переговоров на правительственном уровне с целью развития взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере АПК.

Также стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Национальной академией аграрных наук Украины и Бразильской сельскохозяйственной опытной корпорацией «ЭМБРАПА». Документ отображает заинтересованность этих институтов в объединении научного потенциала по обмену технологиями производства биотоплива; разработке экспресс-методов контроля качества сахаросодержащего сырья; селекции в растениеводстве и животноводстве; внедрение новых технологических схем и средств защиты растений; совместном участии в выполнении международных и региональных проектов; организации двусторонних мероприятий; подготовке и стажировке специалистов и т.п.

Подписанты также достигли взаимопонимания между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Агентством по инвестициям и торговле Бразилии «Апекс Бразил» о содействии двусторонним прямым инвестициям. Документ будет способствовать привлечению двусторонних прямых инвестиций и улучшению экономического роста стран путем консультаций, обмена информацией, предоставления услуг, содействия поиску инвестиционных партнеров, создания совместной рабочей группы и разработки соответствующих документов.

Украина и Бразилия также подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Министерством горной промышленности и энергетики Федеративной Республики Бразилия в сфере производства биотоплива.