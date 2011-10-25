В Молдове опубликован проект Национальной военной стратегии

Министерство обороны Молдовы разработало проект Национальной военной стратегии и опубликовало его для общественного обсуждения.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в министерстве, проект развивает основные принципы Стратегии национальной безопасности республики в области военной безопасности, определяет потенциальные военные риски и угрозы национальной безопасности, военные цели, стратегические концепции, необходимые для их достижения, роль и задачи Вооруженных сил Молдовы.