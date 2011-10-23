Откуда в Ливии немецкие штурмовые винтовки?

Прокуратура Штутгарта начала расследование в отношении фирмы Heckler & Koch по подозрению в нелегальном экспорте оружия, сообщает Deutsche Welle. Речь идет о штурмовых винтовках, которые использовали войска бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.

Немецкие штурмовые винтовки G36 были обнаружены ливийскими повстанцами в резиденции Каддафи после захвата Триполи в августе, напоминает агентство AFP. Экспорт такого оружия был запрещен в соответствии с эмбарго, введенным в отношении тогдашнего режима в Триполи.

Позднее руководство Heckler & Koch пояснило, что оружие относится к контракту, по которому в 2003 году Египту были поставлены 608 штурмовых винтовок и 500 тысяч единиц боеприпасов к ним. На выполнение заказа египетского министерства обороны было получено разрешение немецких властей.

Каким образом винтовки попали в Ливию, неизвестно, заявил представитель фирмы.