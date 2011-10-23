В Турции под завалами домов находятся пострадавшие

Землетрясение, произошедшее в воскресенье в провинции Ван на юго-востоке Турции, привело к жертвам и разрушениям, сообщила пресс-служба правительства страны.

Несколько жилых многоэтажных зданий разрушены, под завалами находятся люди, сообщает местное телевидение. О разрушениях в эфире телеканала NTV сообщил мэр города.

По предварительным данным, от толчков обрушилось несколько домов, в том числе семиэтажный, но власти пока не располагают конкретными сведениями о жертвах. В городе царит паника, добавил мэр.

Первые 50 пострадавших доставлены в больницы, сообщили журналистам в местной администрации.