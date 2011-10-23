Местные повстанцы хотят оставить тело Каддафи у себя

Власти ливийского города Мисурата, куда доставлены тела бывшего главы Ливии Муамара Каддафи и его сына Мутассима, не собираются передавать их Переходному национальному совету (ПНС) страны для погребения, сообщает РИА Новости со ссылкой на алжирскую газету "Ан-Нахар".

По данным газеты, из столицы не могут уговорить правящие в Мисурате силы оппозиционеров выдать их тела для предания земле. Тела сберегают в промышленном холодильнике в одном из торговых центров города. Посмотреть на него и сфотографироваться рядом могут все желающие.

Сегодня медики завершили вскрытие тела, сообщает Reuters. "Мы работали всю ночь. И только что закончили", - приводит агентство слова источника. О результатах вскрытия пока не сообщается.

По данным "Ан-Нахар", тело Мутассима находится там же, оно было сильно повреждено во время пыток, которым сын ливийского вождя подвергся до смерти - у него отсутствуют пальцы на руках, имеются многочисленные ожоги.

Ранее официальный представитель ПНС Ахмед Джибриль сообщил, что тело Каддафи передадут членам его семьи. По его словам, это "вопрос нескольких дней, если не нескольких часов".