Фюле говорит, что в Евросоюзе никто дверью перед Украиной не хлопает

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ заявляет, что интерес Европейского Союза к подписанию соглашения об ассоциации с Украиной остается.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода».

«Со стороны Евросоюза никто не закрывает и не хлопает дверями. Никто со стороны Европейского Союза не говорит о том, что прекращаются контакты с украинскими представителями», - подчеркнул Ш.ФЮЛЕ.

По его словам, «наш интерес к подписанию соглашения об ассоциации остается. Договор является важным для Украины и важным для Европейского Союза».

Однако, отметил Ш.ФЮЛЕ, остаются определенные условия, которые Евросоюз, страны-члены ЕС считают важными для того, чтобы предпринять последний шаг на пути подписания соглашения.

По его словам, «мы с нашими украинскими друзьями в вопросе подготовки соглашения об ассоциации были с самого начала открыты и прозрачны, и говорили, что можем проявить взаимное понимание и гибкость со стороны Европейского Союза и стран-членов во многих вопросах».

«Однако в вопросах, которые касаются главных демократических ценностей, прав и свобод человека, законодательства, независимости судов, там пространства для компромиссов нет», - подчеркнул Ш.ФЮЛЕ.

Он отметил, что «мы четко заявляли, что имеем сильное ощущение того, что в деле бывшего премьера госпожи ТИМОШЕНКО речь идет о выборочном подходе к юстиции».

«Однако вместо того, чтобы ситуация была разрешена, мы являемся свидетелями вынесенного приговора, которым осуждена бывший премьер Юлия ТИМОШЕНКО. И затем мы узнаем еще об одном процессе, который должен быть открыт против нее, слышим о разных разговорах и замечаниях о том, какую ценность имеет соглашение об ассоциации для Украины. Это нас, конечно, огорчает», - сказал еврокомиссар.

Но, подчеркнул он, «с нашей стороны желание и готовность этот договор довести до завершения – точно есть, потому что его смысл и его значение мы полностью осознаем».