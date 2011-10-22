Януковичу на Кубе вручили высший орден

Президенту Украины Виктору Януковичу вручена высшая государственная награда Кубы - орден «Хосе Марти».

Украинский лидер получил ее за личный вклад в развитие отношений между двумя странами. Награду ему вручил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

В списке награжденных этим орденом в разные годы есть Сальвадор Альенде, Леонид Брежнев, Николае Чаушеску, Уго Чавес, Индира Ганди, Ху Цзиньтао, Александр Лукашенко и Нельсон Мандела.

Вчера президент Украины, находящийся с государственным визитом на Кубе, обсудил с Кастро-младшим двусторонние отношения и ряд вопросов международной политики.