Китайские спецслужбы укрепляют позиции в Украине

В Киеве состоялась встреча делегации Центральной службы охраны Китайской Народной Республики с руководством Управления государственной охраны Украины, на которой была заложена правовая основа двустороннего сотрудничества между этими правоохранительными органами специального назначения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УГО Украины, приезд китайской делегации осуществлен в рамках украинско-китайских отношений, которые значительно активизировались после недавнего государственного визита Председателя КНР Ху ЦЗИНЬТАО в Украину.

В частности, с руководством УГО Украины представители спецслужбы охраны Китая обсудили ключевые моменты проекта договора о сотрудничестве и взаимодействии между спецслужбами двух стран, а также рассмотрели механизмы обмена информацией и опытом.

По убеждению сторон, отмеченное сотрудничество обеспечит высокий уровень противодействия проявлениям международному терроризма, безопасность как государственных деятелей, так и простых граждан.