Супруги Саркози выбрали имя для своей новорожденной дочери

Президент Франции Николя САРКОЗИ и его супруга Карла БРУНИ-САРКОЗИ назвали свою дочь Джулия.

Об этом сообщает официальный сайт К.БРУНИ-САРКОЗИ, передает РИА «Новости».

Первая леди Франции - бывшая модель и певица К.БРУНИ - родила дочь вечером в среду. По словам самого Н.САРКОЗИ, его супруга и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо, их семья счастлива.

"Я искренне тронута многочисленными поздравлениями, которые я получаю с момента рождения нашей маленькой Джулии", - говорится в заявлении К.БРУНИ.

От своего имени и от имени Николя Саркози она тепло поблагодарила всех, кто направил поздравления.

Н.САРКОЗИ стал отцом в четвертый раз. У него есть три сына: Пьер и Жан от первого брака и Луи - от второго. У К.БРУНИ также есть сын Орельен.