В Беларуси разбился вертолет: погибли трое журналистов и экипаж

Сегодня в первой половине дня в районе населенного пункта Озерки Поставского района Витебской области произошла катастрофа вертолета марки AS-355NP Ecureuil, принадлежащего Государственному пограничному комитету Республики Беларусь.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.

Все члены экипажа и трое журналистов, находившихся на борту, погибли. По свидетельствам очевидцев, вертолет перед крушением крутился вокруг своей оси, что возможно могло быть связано с неисправностью хвостового винта.

Государственный пограничный комитет Беларусь ситуацию с крушением вертолета пока никак не комментирует.

Справка УНИАН. Несколько новых вертолетов марки AS-355NP Ecureuil французской компании «Еврокоптер» были поставлены в 2009-2010 гг. для отдельного авиационного отряда ГПК, расположенного в Поставах.

Считается, что данные машины являются более эффективными по сравнению с используемыми ранее вертолетами Ми-8. Они более маневренны, что позволяет им выполнять более широкий спектр задач. Вертолеты «Еврокоптер» могут выполнять спасательные операции и подъемы, приспособлены для ночных полетов. Первый из них активно использовался для патрулирования государственной границы.