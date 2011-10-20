Ливийские телеканалы сообщили о захвате Каддафи

Источники в Национальном переходном совете Ливии сообщают, что во время боев около Сирта был захвачен смещенный ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ.

Официальный представитель НПС сообщил в эфире Всемирной службы Би-Би-Си, что временное правительство Ливии проверяет сведения о захвате М.КАДДАФИ и пока не может подтвердить их официально.

По его словам, известно о том, что в районе Сирта захвачена "крупная фигура", которую сейчас доставляют в Мисрату. Однако установить личность захваченного предстоит специальному представителю НПС.

Предполагается, что для подтверждения или опровержения сведений о захвате М.КАДДАФИ понадобится несколько часов.

Между тем, агентство «Рейтер» передает со ссылкой на высокопоставленного командира войск НПС, что М.КАДДАФИ скончался от полученных ранений. Эти сведения пока не подтверждаются из других источников.

Ранее представитель НПС Абдель МАДЖИД сообщил, что М.КАДДАФИ был ранен в обе ноги.

Другой командир подразделений НПС Мохаммед ЛЕИТ сообщил агентству «Франс пресс», что С.КАДДАФИ получил тяжелые ранения. "Его захватили. Он тяжело ранен, но он пока дышит", - сказал представитель сил переходного правительства.

М.ЛЕИТ отметил, что видел захваченного Каддафи, который, по его словам, был одет в форму цвета хаки.

Агентство «Рейтер» передает со ссылкой на представителей НПС, что М.КАДДАФИ был захвачен, когда пытался покинуть Сирт в колонне автомобилей, попавшей под обстрел сил НАТО.

После того, как ливийские телеканалы сообщили о захвате М.КАДДАФИ, на улицах ливийских городов начались стихийные празднования. Водители автомобилей постоянно сигналят, слышны звуки выстрелов в воздух.

Полковник М.КАДДАФИ, который правил Ливией в течение 42 лет, был смещен в августе, когда вооруженные сторонники НПС взяли столицу страны Триполи.