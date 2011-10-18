МИД РФ: никто не будет платить за русский язык в Украине

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что никто не будет платить за право российских соотечественников пользоваться русским языком в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам всемирной конференции на тему: «О статусе русского языка в зарубежных странах» сказал директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр ЧЕПУРИН, отвечая на вопрос УНИАН, какие меры намерена предпринять Россия для поддержки соотечественников и русского языка в Украине, например, снизив цену на газ для Украины.

«Это неправильное понимание того, что кто-то за что-то должен платить в своей же стране. Это их язык, это русские, которые живут там тысячу лет, и они имеют право пользоваться этим языком. Ставить вопрос о том, что кто-то должен платить за то, что бы русские пользовались русским языком в Украине, - просто смешно», - сказал А.ЧЕПУРИН.

Он подчеркнул, что в соответствии с международными нормами российские соотечественники должны иметь возможность получить дошкольное, школьное образование, а также обучение в ВУЗах на родном языке.

А.ЧЕПУРИН считает, что сами российские соотечественники должны ставить вопрос о статусе перед властями Украины.

«Они имеют на это законные права, и за это никто платить не должен», - сказал он.

При этом он отметил, что в ходе конференции были выработаны механизмы, которые могут поддержать русский язык.

По словам А.ЧЕПУРИНА, на сегодняшний день есть достаточно инструментов для достижения этой цели: фонд «Русский мир», Россотрудничество, реализуется программа «Русский язык» и другие.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2011 г. заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Георгий МУРАДОВ заявил, что Россия должна политическими методами добиваться придания русскому языка в Украине статуса регионального.

«Все это должно нас настораживать на политическом уровне. Региональный статус может получиться в скором времени в Украине, если мы будем активно наших соотечественников поддерживать в этом их стремлении», - сказал он.

24 марта 2011 г. директор департамента СНГ МИД России Виктор СОРОКИН сообщил, что Россия в 2010 году выделила более 1,2 млн. долл. на поддержку соотечественников в Украине.

19 ноября 2009 года А.ЧЕПУРИН заявил, что Министерство иностранных дел России считает, что в Украине проживает 8 млн. российских соотечественников.

Справка УНИАН: Народные депутаты от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О принципах государственной языковой политики”, который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и гг. Киеве и Севастополе; крымско-татарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.