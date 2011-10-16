На крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге прицепили пиратский флаг

В Санкт-Петербурге несколько молодых людей залезли на мачты крейсера "Аврора" и повесили там пиратский флаг.

Как сообщает РИА «Новости», полиция задержала пятерых из них, еще четверых снимают с мачты.

В свою очередь, организация "Еда вместо бомб" сообщает, что организаторами акции "по захвату "Авроры" "Памятный октябрь или авророво воскресенье" являются ее активисты. Акция приурочена к Международному дню ликвидации нищеты.

По заявлению организации, участники акции также произвели "символический выстрел" из пушки.