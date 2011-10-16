В Гонконге возродили давнюю традицию заплывов

После 33-летнего перерыва в Гонконге возродили традицию заплывов в гавани города.

Заплывы прекратились в 1978 году из-за увеличения судоходства и сильной загрязненности воды, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В нынешних состязаниях приняли участие около 1000 человек. Самому младшему участнику было 12 лет, а самому старшему – 68.

Победителем заплыва стал 18-летний Лин Цинь Ю, преодолевший дистанцию в 1,8 км менее чем за 20 минут.

Некоторые экологические группы предупреждали, что уровень бактериального загрязнения воды в гавани остается высоким. Но организаторы мероприятия утверждают, что в настоящее время, благодаря мерам по очистке, воды залива стали безопаснее.

Ежегодный заплыв, который начали проводить в 1906 году еще при британских колонизаторах, привлекал сотни участников, и сейчас по просьбе жителей эту традицию решили возродить.