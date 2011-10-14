Столица Пенсильвании объявила о банкротстве

Столица американского штата Пенсильвания - г.Гаррисберг - объявила о банкротстве, передает Reuters. Муниципальные власти пошли на этот шаг из-за неспособности далее выполнять обязательства перед кредиторами.

Узнав о банкротстве Гаррисберга, его кредиторы - в основном финансовые корпорации - подали 6 судебных исков с требованием погасить задолженность. Однако чиновники не в состоянии выплатить долг в размере около 300 млн долл., так как он в несколько раз превышает бюджет города, и его погашение возможно лишь за счет прекращения социальных выплат, медицинских услуг и прочих муниципальных функций. Кредиторы требуют от властей города направлять доход в первую очередь на выплаты по долговым обязательствам.

Мэр высказалась резко против подачи прошения о банкротстве, так как, по ее мнению, такой шаг может подвергнуть риску судьбу города, лишить его кредитования и поставить крест на некоторых муниципальных проектах. Однако инициативу с банкротством поддерживает республиканская оппозиция, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Если федеральные власти одобрят прошение Гаррисберга, город станет вторым по величине обанкротившимся американским городом после калифорнийского г.Валлейо.