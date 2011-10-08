Киргизия выбросила из эфира CNN, ВВС и Euronews

В Киргизии на период избирательной кампании прекращена ретрансляция ряда иностранных информационных телеканалов, в частности, CNN, «Би-би-си» и Euronews.

Как передает Газета.Ru, об этом сообщила член созданного для мониторинга выборов Штаба общественного контроля Тату МАМБЕТАЛИЕВА.

Она пояснила, что «блокировка каналов осуществляется в связи с тем, что компании-ретрансляторы не знают, какую информацию им блокировать».

Т.МАМБЕТАЛИЕВА напомнила, что в Киргизии действует закон, согласно которому «во время проведения выборов ретрансляция зарубежных теле- и радиопрограмм производится в записи, также запрещается ретрансляция теле- и радиопрограмм, распространяющих информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов».

Кроме прекращения ретрансляции в кабельной сети CNN, «Би-би-си» и Euronews, на текущей недели в Киргизии был заблокирован информационный российский телеканал РБК, казахский телеканал К+, вместо них включены музыкальные или телеканалы с фильмами, российский Первый канал вещает в записи с опозданием на час от реального времени, в записи также транслируется радио «Эхо Москвы».

Тем временем в распространненом промежуточном отчете миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ заявляется, что «ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианская комиссия в свои общем мнении подчеркнули, что не существует легитимного основания для такого ограничения (вещания иностранных телеканалов), и что это не соответствует обязательствам ОБСЕ».